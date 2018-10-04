Феррер: изменение формата Кубка Дэвиса придаст турниру большее значение

Испанский теннисист Давид Феррер прокомментировал изменение формата Кубка Дэвиса, которые вступят в силу со следующего года. Феррер полагает, что новый формат может вызвать больший интерес у зрителей.

«Думаю, эти изменения правильные. Да, там сложная реформа, многие игроки негативно отреагировали на предложение, так как привыкли к прежнему формату.

Календарь каждый год бывает очень напряжённым. Теннисисты получают травмы. Думаю, перевод турнира на недельный цикл придаст ему большую ценность. Также игрокам будет проще подстраивать свой календарь», — цитирует Феррера Tennis World USA.

Со следующего сезона будет использоваться новый формат, предполагающий проведение финальной части соревнований в течение недели в одной из стран. Первый финал Кубка Дэвиса в новом формате примет Мадрид.