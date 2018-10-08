Четыре российские теннисистки вышли во второй раунд квалификации в Линце

Четыре российские теннисистки вышли во второй раунд квалификации на турнире в Линце. Екатерина Александрова неожиданно уверенно обыграла вторую сеяную в отборочных соревнованиях, Мону Бартель из Германии, со счётом 6:2, 6:1. Наталья Вихлянцева (10) взяла верх над соотечественницей Анной Калинской – 6:1, 6:2. Виталия Дьяченко (12) справилась с австрийкой Мелани Клаффнер (WC) — 6:1, 7:6 (7:4). Анне Блинковой понадобилось три сета, чтобы одолеть немку Антонию Лоттнер — 6:4, 3:6, 6:4.

За выход в основную сетку турнира Вихлянцева сыграет с первой ракеткой квалификации, словачкой Анной Шмидловой, Александрова – с Менди Минелла (11) из Люксембурга, Дьяченко – с гречанкой Валентини Грамматикопулу, Блинкова – с чешкой Кристиной Плишковой (WC).