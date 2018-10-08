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Корне, Томова, Ястремская и Кумкхум вышли во второй круг турнира в Гонконге

Корне, Томова, Ястремская и Кумкхум вышли во второй круг турнира в Гонконге
Теннис / WTA

Французская теннисистка Ализе Корне, посеянная на турнире в Гонконге под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Израиля Юлию Глушко (LL) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Ализе 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Корне поспорит с Луксикой Кумкхум из Таиланда.

Гонконг. Женщины. Первый круг
Виктория Томова (Болгария, LL) — Далила Якупович (Словения) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:3).
Даяна Ястремская (Украина) — Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — 6:4, 6:4.
Луксика Кумкхум (Таиланд) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:1, 7:6 (7:5).

Турнир завершится 14 октября.

08 октября 2018 года, понедельник. 11:30 МСК
Гонконг. 1-й круг
Юлия Глушко
Юлия Глушко
Израиль
 
 
 
Ализе Корне
Ализе Корне
Франция
08 октября 2018 года, понедельник. 10:00 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Томова
Виктория Томова
Болгария
6:3
2:6
   7
7:6
3   
Далила Якупович
Далила Якупович
Словения
08 октября 2018 года, понедельник. 10:00 МСК
Гонконг. 1-й круг
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Украина
 
 
 
Фанни Штолляр
Фанни Штолляр
Венгрия
08 октября 2018 года, понедельник. 11:30 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
Дженнифер Брэйди
США
1:6
   5
6:7
7   
 
Луксика Кумкхум
Луксика Кумкхум
Таиланд
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