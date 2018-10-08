Корне, Томова, Ястремская и Кумкхум вышли во второй круг турнира в Гонконге

Французская теннисистка Ализе Корне, посеянная на турнире в Гонконге под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Израиля Юлию Глушко (LL) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Ализе 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Корне поспорит с Луксикой Кумкхум из Таиланда.

Гонконг. Женщины. Первый круг

Виктория Томова (Болгария, LL) — Далила Якупович (Словения) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:3).

Даяна Ястремская (Украина) — Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — 6:4, 6:4.

Луксика Кумкхум (Таиланд) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:1, 7:6 (7:5).

Турнир завершится 14 октября.