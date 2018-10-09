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Саккари и Бегу проиграли в первом круге турнира в Тяньцзине

Саккари и Бегу проиграли в первом круге турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под восьмым номером, не смогла пробиться во второй круг, в двух партиях проиграв представительнице Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Саккари дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бултер поспорит с чешкой Барборой Крейчиковой (Q).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг
Чжан Юйсюань (Китай, Q) — Ирина Бегу (Румыния) — 7:5, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

09 октября 2018 года, вторник. 10:35 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Кэйти Бултер
Кэйти Бултер
Великобритания
   7
7:6
4   
6:3
 
Мария Саккари
Мария Саккари
Греция
09 октября 2018 года, вторник. 10:45 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Чжан Юйсюань
Чжан Юйсюань
Китай
7:5
6:3
 
Ирина Бегу
Ирина Бегу
Румыния
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