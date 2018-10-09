Саккари и Бегу проиграли в первом круге турнира в Тяньцзине

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под восьмым номером, не смогла пробиться во второй круг, в двух партиях проиграв представительнице Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Саккари дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бултер поспорит с чешкой Барборой Крейчиковой (Q).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Чжан Юйсюань (Китай, Q) — Ирина Бегу (Румыния) — 7:5, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).