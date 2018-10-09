Мугуруса: в матче с Соррибес-Тормо было много упорных розыгрышей

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Гонконге под четвёртым номером, прокомментировала победу в первом круге над своей соотечественницей Сарой Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 6:1.

«Очень рада впервые выступать здесь. Я много тренировалась, так как приехала в Гонконг пораньше. Противостоять своей соотечественнице нелегко, потому что я её знаю. Но я рада, что вышла во второй круг, и с нетерпением жду следующей встречи.

Сара действует разнообразно: часто использует резаные удары, высоко посылает мяч, а также играет плоско. Выход к сетке является частью моей игры, но соперница доставляла мне немало трудностей в таких ситуациях, выполняя непростые удары. В этом матче было много упорных розыгрышей», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Мугуруса поспорит с румынкой Аной Богдан.

Мугуруса стартовала на турнире в Гонконге с победы над Соррибес-Тормо