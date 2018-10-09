Мугуруса стартовала на турнире в Гонконге с победы над Соррибес-Тормо

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Гонконге под четвёртым номером, вышла во второй круг, обыграв свою соотечественницу Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Мугуруса поспорит с румынкой Аной Богдан, которая одолела американку Кэролайн Доулхайд (LL) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:5.



Гонконг. Женщины. Первый круг

Чжан Шуай (Китай, 9) — Сабина Шарипова (Узбекистан) — 6:3, 7:6 (7:3).

Соревнования с призовым фондом $250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).