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Мугуруса стартовала на турнире в Гонконге с победы над Соррибес-Тормо

Мугуруса стартовала на турнире в Гонконге с победы над Соррибес-Тормо
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Гонконге под четвёртым номером, вышла во второй круг, обыграв свою соотечественницу Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Мугуруса поспорит с румынкой Аной Богдан, которая одолела американку Кэролайн Доулхайд (LL) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:5.

Гонконг. Женщины. Первый круг
Чжан Шуай (Китай, 9) — Сабина Шарипова (Узбекистан) — 6:3, 7:6 (7:3).

Соревнования с призовым фондом $250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

09 октября 2018 года, вторник. 14:50 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
13
Испания
6:3
6:1
 
Сара Соррибес-Тормо
Сара Соррибес-Тормо
Испания
09 октября 2018 года, вторник. 14:25 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Кэролайн Доулхайд
Кэролайн Доулхайд
США
   7
7:6
2   
3:6
5:7
Ана Богдан
Ана Богдан
Румыния
09 октября 2018 года, вторник. 14:25 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Сабина Шарипова
Сабина Шарипова
Узбекистан
3:6
   3
6:7
7   
 
Чжан Шуай
Чжан Шуай
Китай
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