Стивенс получила «уайлд-кард» на Кубок Кремля

Чемпионка US Open 2017 года, финалистка Открытого чемпионата Франции 2018 года американка Слоан Стивенс получила «уайлд-кард» на турнир «ВТБ Кубок Кремля».



«Наш выбор обусловлен тем, что из всех, кто подал заявки на „уайлд-кард“, она выше всех стоит в чемпионской гонке и имеет реальные шансы на попадание в итоговую восьмёрку WTA. Мы знаем Слоан как одну из наиболее ярких спортсменок, помним её триумф на US Open в прошлом году и надеемся, что она успешно выступит в Москве», — цитирует директора женского Кубка Кремля Алексея Селиваненко пресс-служба турнира.



Слоан Стивенс призналась, что её переполняет волнение, оттого что она впервые выступит в Москве.

«Я слышала очень много хорошего о турнире от других девушек, выступающих в туре, жду не дождусь того момента, когда прибуду туда в предстоящие выходные. Надеюсь, у меня будет немного времени, чтобы увидеть этот красивый город. С нетерпением жду встречи с Москвой», — сказала Стивенс.

Турнир пройдёт в Москве с 13 по 21 октября.

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