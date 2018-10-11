16 эйсов не спасли Куэрри от поражения в матче с Нисикори в Шанхае

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под восьмым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя США Сэма Куэрри со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.



Нисикори 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 16 эйсов и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Нисикори поспорит с победителем поединка Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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