Нисикори: я был удивлён игрой У Ибина в первом сете

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под восьмым номером, прокомментировал победу во втором круге над представителем Китая У Ибином, получившим «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

«Я был удивлён игрой соперника в первом сете. Он действовал очень уверенно, прекрасно подавал и выполнял отличные удары с бэкхенда и форхенда. У него всё получалось. Я был поражён тем, как быстро он играет.

Но затем я постарался сосредоточиться на своей игре. Я понимал, что у меня будут шансы и, возможно, уровень игры соперника снизится. Я думал, что могу и проиграть, но старался сохранять концентрацию в каждом розыгрыше. Рад, что в итоге победил", — цитирует Нисикори официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Нисикори поспорит с американцем Сэмом Куэрри.

Нисикори, Куэрри и Баутиста-Агут вышли в третий круг «Мастерса» в Шанхае