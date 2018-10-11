Петкович вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Немецкая теннисистка Андреа Петкович пробилась в четвертьфинал турнира в Линце (Австрия). Петкович в матче второго круга нанесла поражение своей соотечественнице Татьяне Марии со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Петкович, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её соперница, 71-я ракетка мира, 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сделала ли одного брейка.

В четвертьфинале Петкович сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Тимя Бабош (Венгрия). Отметим, что Петкович в первом круге турнира обыграла Юлию Гёргес, получившую первый номер посева.

Призовой фонд турнира в Линце превышает 200 тыс.