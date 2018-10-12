Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Гонконге под четвёртым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.



Двукратная победительница турниров «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в финал соревнований Мугуруса поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 1) — Ван Цян (Китай, 6).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Мугуруса: в концовке сезона я хочу играть как можно больше