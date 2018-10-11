Мугуруса: в концовке сезона я хочу играть как можно больше

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Гонконге. Во втором круге она в двух сетах обыграла румынку Ану Богдан со счётом 6:2, 6:1.

«Думаю, я провела очень хороший матч. Я довольна тем, как действовала в важных моментах. Это был долгий день, я очень долго ждала начала матча. Соперница выполняла мощные удары и играла быстро, но я рада, что смогла со всем справиться и победить.

Впереди у меня выходной, и я смогу потренироваться перед четвертьфиналом. Чем больше матчей я здесь сыграю, тем лучше. Я очень хочу как можно больше играть в концовке сезона, хочу почувствовать себя свободнее на корте", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

Соперницей Мугурусы в четвертьфинале турнира станет представительница Таиланда Луксика Кумкхум.

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