Стрыцова не смогла защитить титул в Линце, уступив в четвертьфинале Ван Эйтванк

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк стала первой полуфиналисткой турнира в Линце (Австрия). В четвертьфинале Ван Эйтванк нанесла поражение чешке Барбаре Стрыцовой, действующей чемпионке турнира. Матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа и 28 минут. Ван Эйтванк, занимающая 56-е место в рейтинге WTA, сделала 6 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница, 29-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Линце Ван Эйтванк сыграет с победительницей матча Камила Джорджи (Италия) — Маргарита Гаспарян (Россия). Призовой фонд турнира в Линце составляет более € 200 тыс.