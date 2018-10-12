Видеообзор побед Федерера, Джоковича, Зверева и Чорича в Шанхае

На турнире в Шанхае (Китай) определились полуфиналисты. Борьбу за титул продолжают швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и хорват Борна Чорич.

Федерер в четвертьфинале нанёс поражение японцу Кею Нисикори. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Чорич с аналогичным счётом (7:5, 6:4) обыграл австралийца Мэттью Эбдена. В полуфинале Чорич и Федерер сыграют друг с другом.

В нижней части сетки Зверев в двух сетах расправился с британцем Кайлом Эдмундом (6:4, 6:4). Джокович также в двух сетах переиграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (7:6 (7:1), 6:3. Чорич и Джокович разыграют путёвку в финал в очном противостоянии.

Призовой фонд турнира в Шанхае превышает $ 7 млн. Соревнования проводятся на харде.