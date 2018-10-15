Джорджи снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы ноги

Итальянская теннисистка Камила Джорджи, накануне ставшая победительницей соревнований в Линце (Австрия), снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы правой ноги. В первом круге она должна была сыграть с хозяйкой кортов Мэнди Минеллой, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Бельгийка Кирстен Флипкенс стала обладательницей девятого номера посева. Она сыграет с Минеллой.

В статусе «лаки-лузера» в основную сетку прошла американка Варвара Лепченко. Она встретится с украинкой Даяной Ястремской.

В финале турнира в Линце Джорджи обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:1.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

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