Джорджи: может показаться, что я победила Александрову легко, но это не так

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Линце (Австрия). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:1.

«Конечно, этот титул очень важен для моего будущего. Я так рада победе. Каждый матч на этом турнире получился непростым, но я играла отлично, очень уверенно. Если судить по счёту, то может показаться, что я победила легко, но это не так. Вообще, в этом году я провела немало тяжёлых и очень красивых матчей», — приводит слова Джорджи официальный сайт тура.

Для 26-летней итальянки это второй титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2015 году она выиграла турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды). Для Александровой это был первый финал на турнире WTA.

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