Саснович прошла Бузэрнеску на Кубке Кремля и сыграет с Бертенс

Представительница Беларуси Александра Саснович успешно преодолела первый круг «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в двух сетах Михаэлу Бузэрнеску из Румынии со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Саснович выполнила 4 эйса, допустила 4 ошибки на подаче и сделала 4 брейка. Её соперница дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Саснович сразится с голландской теннисисткой Кики Бертенс, посеянной под четвёртым номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2. В 2018 году первым номером посева стала румынка Симона Халеп.