Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Гарсия-Лопес проиграл Кудле в первом круге турнира в Стокгольме

Гарсия-Лопес проиграл Кудле в первом круге турнира в Стокгольме
Теннис / ATP

Американец Денис Кудла пробился во второй раунд турнира в Стокгольме (Швеция), одолев в двух партиях Гильермо Гарсия-Лопеса из Испании со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. За это время Кудла 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Гарсия-Лопес совершил 3 эйса, трижды ошибся на своей подаче и сделал 1 брейк.

Следующим соперником Кудлы в Стокгольме станет победитель пары Чхун Хён (Южная Корея) — Тейлор Фритц (США).

Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2. В этом году лидером посева стал американец Джон Иснер.

15 октября 2018 года, понедельник. 16:30 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
Денис Кудла
63
США
6:2
7:5
 
Гильермо Гарсия-Лопес
Гильермо Гарсия-Лопес
94
Испания
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент