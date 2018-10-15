Гарсия-Лопес проиграл Кудле в первом круге турнира в Стокгольме

Американец Денис Кудла пробился во второй раунд турнира в Стокгольме (Швеция), одолев в двух партиях Гильермо Гарсия-Лопеса из Испании со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. За это время Кудла 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Гарсия-Лопес совершил 3 эйса, трижды ошибся на своей подаче и сделал 1 брейк.

Следующим соперником Кудлы в Стокгольме станет победитель пары Чхун Хён (Южная Корея) — Тейлор Фритц (США).

Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2. В этом году лидером посева стал американец Джон Иснер.