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Блинкова прошла во второй круг турнира в Люксембурге, где встретится с Гёргес

Блинкова прошла во второй круг турнира в Люксембурге, где встретится с Гёргес
Теннис / WTA

Россиянка Анна Блинкова одержала победу на старте соревнований в Люксембурге, обыграв в двух сетах Татьяну Марию из Германии со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. За это время 20-летняя уроженка Москвы ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 5 из 5. Её соперница выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на своей подаче и сделала 2 брейка. В личных встречах представительница России восстановила паритет — 1-1.

Во втором раунде Блинкова сыграет с лидером посева — немкой Юлией Гёргес.

Турнир в Люксембурге с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

15 октября 2018 года, понедельник. 21:10 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Анна Блинкова
Анна Блинкова
99
Россия
6:2
7:5
 
Татьяна Мария
Татьяна Мария
Германия
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