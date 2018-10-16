Федерер: с пониманием отношусь к людям, которые называют меня старым

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал смену поколений в теннисе, которую он застал.



«Средний возраст окончания карьеры в теннисе – 30-33 года. Мне 37, и я с пониманием отношусь к людям, которые называют меня старым. Мне было непросто привыкнуть к этому, особенно когда начало прогрессировать NextGen.



Просто представьте себе – когда я начинал играть в теннис, то соревновался с Андре Агасси и делил раздевалку с Тимом Хэнманом, Питом Сампрасом и Карлосом Мойей. Это были те парни, которых я видел лишь по телевизору, но внезапно они начали узнавать меня и играть против меня. Теперь же в дверь стучится новое поколение, и нужно с пониманием к этому относиться.



Ещё было поколение моего возраста. Было всегда приятно играть против Роддика, Сафина и Ферреро. Потом появились Надаль, Джокович и другие. Каждое из подобных появлений помогало мне сохранять мотивацию – это приятно», – цитирует Федерера Daily Express.