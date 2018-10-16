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Герасимов – о победе над Джумхуром: занервничал, но сумел собраться и победить

Герасимов – о победе над Джумхуром: занервничал, но сумел собраться и победить
Теннис / Кубок Кремля

Беларусский теннисист Егор Герасимов прокомментировал свой выход во второй раунд Кубка Кремля. В стартовом матче соревнований он в трёх партиях одолел действующего чемпиона Дамира Джумхура из Боснии – 6:1, 6:7 (5:7), 6:2.

Ранее теннисисты встречались однажды – в 2014 году победу со счётом 6:3, 7:6 (7:1) праздновал теннисист из Боснии и Герцеговины.

«Я занервничал во втором сете, поскольку играл с опытным теннисистом. Но потом смог собраться и победить», – цитирует Герасимова официальный сайт ВТБ Кубка Кремля.

Следующим соперником Егора станет победитель пары Бенуа Пэр (Франция) – Миша Зверев (Германия). Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября.

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