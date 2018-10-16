Собкин: в Дубае Краинович был в очень хорошей форме, а сейчас не знаю

Борис Собкин, тренер российского теннисиста Евгения Донского, оценил следующего соперника подопечного на ВТБ Кубке Кремля. Во втором круге 28-летний уроженец Москвы сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

«Не знаю, как сейчас он попадает. Дело в том, что у него была травма какое-то время назад. Но они играли уже в этом году в Дубае, и там Краинович его на голову превзошёл. Филип был в очень хорошей форме, а сейчас не имею представления, в каком состоянии он находится. Но мы знаем, чего от него ждать. Считаю, надо выходить на корт и играть. А как нам играть, мы с Женей обсудим. Надеюсь, он эти планы реализует», — цитирует Собкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На старте соревнований Донской обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 6:4, 7:6 (12:10).

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