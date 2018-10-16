Собкин: Донской за весь матч с Кукушкиным сделал всего три ошибки

Борис Собкин, тренер российского теннисиста Евгения Донского, поделился с «Чемпионатом» впечатлениями от игры своего подопечного на старте ВТБ Кубка Кремля с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. 28-летний спортсмен одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (12:10) и вышел во второй круг турнира.

«Матч сложился непросто, потому что Миша Кукушкин – сложный соперник. При первой же возможности он контратакует, причём достаточно уверенно. Так что поединок был очень непростой, и всё могло быть ровно наоборот, причём в тех же двух сетах. Считаю, что Женя за весь матч сделал всего 3 неприятные ошибки. Но за всю игру три ошибки – это не так много. Хотя они могли стоить ему второго сета как минимум, а может, и всего матча. Самое главное, что Женя держал правильное внутреннее состояние на протяжении всей встречи. И за счёт этого выстоял, когда было тяжело, и рука не дрожала, когда надо было выиграть», — приводит слова Собкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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