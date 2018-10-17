Джокович: хард — моя любимая поверхность, трава – наиболее требовательная

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих предпочтениях игры на различных теннисных покрытиях.

«Думаю, разнообразие различных покрытий в первую очередь делает теннис очень интересным видом спорта. На каждой из поверхностей есть множество больших турниров, и выиграть каждый из них очень престижно.



Тяжело сказать, какое из покрытий наиболее тяжёлое – у всего есть преимущества и недостатки. Для меня любимой поверхностью является хард, ведь именно на нём я добился наибольших успехов.



В то же время трава требует очень много внимания к деталям. Подача, быстрые, хлёсткие удары – всё это играет особенную роль именно на траве. Грунт? Это самая медленная поверхность, и тут на первый план выходит физическая готовность. Только благодаря ей вы сможете подолгу разыгрывать мяч.



Я рад, что являюсь достаточно универсальным теннисистом, ведь на каждом из покрытий добивался определённого успеха», – цитирует Джоковича Tennis World USA.