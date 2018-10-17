Саснович не пустила Бертенс в четвертьфинал Кубка Кремля

Представительница Республики Беларусь Александра Саснович пробилась в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля». Саснович во втором круге турнира нанесла поражение 10-й ракетке мира Кики Бертенс, представляющей Нидерланды. Матч завершился со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа и 6 минут. 31-я ракетка мира Саснович сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница, получившая четвёртый номер посева на турнире, 6 раз подала навылет, сделала 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Кубка Кремля Саснович сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) – Дарья Касаткина (Россия). Призовой фонд женского турнира Кубка Кремля превышает $ 900 тыс.