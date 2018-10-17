Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Блинкова уступила Гёргес во втором круге турнира в Люксембурге

Блинкова уступила Гёргес во втором круге турнира в Люксембурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Россиянка в матче второго круга уступила девятой ракетке мира немке Юлии Гёргес в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 15 минут. Во втором сете россиянка едва не смогла вернуться в игру, уступая по ходу игры со счётом 1:5.

Гёргес сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 99-ю строчку рейтинга WTA, не смогла ни разу подать навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 2 брейка.

В четвертьфинале турнира в Люксембурге Гёргес сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, которая ранее нанесла поражение француженке Фионе Ферро. Призовой фонд турнира превышает $ 200 тыс.

17 октября 2018 года, среда. 16:35 МСК
Люксембург. 2-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
Юлия Гёргес
9
Германия
6:1
6:4
 
Анна Блинкова
Анна Блинкова
99
Россия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент