Блинкова уступила Гёргес во втором круге турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Россиянка в матче второго круга уступила девятой ракетке мира немке Юлии Гёргес в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 15 минут. Во втором сете россиянка едва не смогла вернуться в игру, уступая по ходу игры со счётом 1:5.

Гёргес сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 99-ю строчку рейтинга WTA, не смогла ни разу подать навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 2 брейка.

В четвертьфинале турнира в Люксембурге Гёргес сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, которая ранее нанесла поражение француженке Фионе Ферро. Призовой фонд турнира превышает $ 200 тыс.