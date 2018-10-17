Норри вышел во второй круг турнира в Антверпене

Британец Кэмерон Норри одержал уверенную победу в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия) над испанцем Марселем Гранольерсом. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. Норри, занимающий 87-ю строчку рейтинга ATP, сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник, 95-я ракетка мира, 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал лишь 1 брейк.

Соперником Норри во втором круге соревнований в Антверпене станет аргентинец Диего Шварцман, получивший второй номер посева. Шварцман на bye преодолел первый круг турнира. В этой части сетки уже определился первый четвертьфиналист, им стал француз Жиль Симон.

Призовой фонд турнира в Антверпене превышает € 600 тыс.