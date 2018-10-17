Недовольство Стивенс и победа Касаткиной – в фоторепортаже с Кубка Кремля

17 октября в Москве на кортах СК «Олимпийский» состоялись матчи игрового дня турнира «ВТБ Кубок Кремля». Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире под третьим номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер (Q) со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Кроме того, российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение француженке Ализе Корне в матче третьего круга ВТБ Кубка Кремля. Касаткина одержала волевую победу в трёх сетах, матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Фоторепортаж с турнира подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.