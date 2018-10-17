Трабукки призвал Кафельникова и Карреру насладиться теннисом

Известный футбольный агент Марко Трабукки выложил фотографию главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры и бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, сделанную во время ВТБ Кубка Кремля. Трабукки в шутливой форме призвал Карреру и Кафельникова наслаждаться теннисом, а не обсуждать футбол.

«Массимо, Евгений, хватит уже говорить о «Спартаке»!!! Мы пришли на теннис смотреть», — написал Трабукки в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Трабукки

Кафельников является поклонником «Спартака». Теннисист неоднократно обращался в социальных сетях со словами поддержки к Каррере. Также Кафельников призывал тренерский штаб «Спартака» избавиться от ряда игроков, включая Дениса Глушакова, Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

После проигрыша «Спартака» в матче Лиги Европы с венским «Рапидом» Кафельников заморозил свой «твиттер» на девять месяцев.