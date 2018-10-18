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11 эйсов помогли Гаске выйти в четвертьфинал турнира в Антверпене

11 эйсов помогли Гаске выйти в четвертьфинал турнира в Антверпене
Теннис / ATP

Французский теннисист Ришар Гаске пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене (Бельгия). Гаске во втором круге нанёс поражение чеху Иржи Веселы со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. 28-я ракетка мира Гаске выполнил 11 эйсов, допустил лишь 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 93-ю позицию в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

В четвертьфинале Гаске, посеянному на турнире под четвёртым номером, предстоит сыграть с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Ранее Штруфф во втором круге обыграл испанца Фелисьяно Лопеса.

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет более € 600 тыс. Соревнования проводятся на харде.

17 октября 2018 года, среда. 19:45 МСК
Антверпен. 2-й круг
Матч окончен
Ришар Гаске
Ришар Гаске
28
Франция
6:3
4:6
6:3
Иржи Веселы
Иржи Веселы
93
Чехия
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