11 эйсов помогли Гаске выйти в четвертьфинал турнира в Антверпене

Французский теннисист Ришар Гаске пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене (Бельгия). Гаске во втором круге нанёс поражение чеху Иржи Веселы со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. 28-я ракетка мира Гаске выполнил 11 эйсов, допустил лишь 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 93-ю позицию в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

В четвертьфинале Гаске, посеянному на турнире под четвёртым номером, предстоит сыграть с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Ранее Штруфф во втором круге обыграл испанца Фелисьяно Лопеса.

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет более € 600 тыс. Соревнования проводятся на харде.