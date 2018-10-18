Раонич уступил Поспишилу во втором круге турнира в Антверпене

Канадец Милош Раонич, получивший третий номер посева на турнире в Антверпене (Бельгия), не смог пробиться в четвертьфинал. 20-я ракетка мира Раонич во втором круге соревнований уступил своему соотечественнику Вашеку Поспишилу со счётом 6:7 (3:7), 5:7.

Матч продолжался 1 час и 38 минут. Поспишил, занимающий 79-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт. Его соперник 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира в Антверпене Поспишил сыграет с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – Гаэль Монфис (Франция).

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет более € 600 тыс. Соревнования проводятся на харде.