Сандгрен обыграл Отте и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Американский теннисист Теннис Сандгрен во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция) обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 14 минут. Представитель США, занимающий 62-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник, 193-я ракетка мира, 13 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Сандгрен сыграет с победителем пары Джон Иснер (США, 1) – Брэдли Клан (США).



Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс. Соревнования категории АТР 250 завершатся в воскресенье, 21 октября.