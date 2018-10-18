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Сандгрен обыграл Отте и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Сандгрен обыграл Отте и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
Теннис / ATP

Американский теннисист Теннис Сандгрен во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция) обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 14 минут. Представитель США, занимающий 62-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник, 193-я ракетка мира, 13 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Сандгрен сыграет с победителем пары Джон Иснер (США, 1) – Брэдли Клан (США).

Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс. Соревнования категории АТР 250 завершатся в воскресенье, 21 октября.

18 октября 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Стокгольм. 2-й круг
Матч окончен
Оскар Отте
Оскар Отте
193
Германия
   4
6:7
7   
6:3
3:6
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
62
США
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