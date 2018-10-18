Конта на тай-брейке обыграла Саснович и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Британская теннисистка Йоханна Конта в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:2).



За выход в финал соревнований Конта поспорит с победительницей пары Анастасия Павлюченкова — Дарья Касаткина. Матч между россиянками проходит сейчас, «Чемпионат» ведёт его текстовую онлайн-трансляцию.

В другом полуфинале Кубка Кремля встретятся Анастасия Севастова и Онс Жабер.

Женский турнир Кубка Кремля с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.