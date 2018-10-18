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Конта на тай-брейке обыграла Саснович и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Конта на тай-брейке обыграла Саснович и вышла в полуфинал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Британская теннисистка Йоханна Конта в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:2).

За выход в финал соревнований Конта поспорит с победительницей пары Анастасия Павлюченкова — Дарья Касаткина. Матч между россиянками проходит сейчас, «Чемпионат» ведёт его текстовую онлайн-трансляцию.

В другом полуфинале Кубка Кремля встретятся Анастасия Севастова и Онс Жабер.

Женский турнир Кубка Кремля с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.

18 октября 2018 года, четверг. 16:40 МСК
Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
2:6
6:2
   2
6:7
7   
Йоханна Конта
Йоханна Конта
Великобритания
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