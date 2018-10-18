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Касаткина в двух сетах победила Павлюченкову в четвертьфинале Кубка Кремля

Касаткина в двух сетах победила Павлюченкову в четвертьфинале Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 6:3.

За выход в финал соревнований Касаткина поспорит с британкой Йоханной Контой, которая в четвертьфинале была сильнее белорусской спортсменки Александры Саснович — 6:2, 2:6, 7:6 (7:2). В другом полуфинале Кубка Кремля встретятся Анастасия Севастова и Онс Жабер.

Женский турнир Кубка Кремля с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.

18 октября 2018 года, четверг. 18:40 МСК
Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
40
Россия
4:6
3:6
 
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
14
Россия
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