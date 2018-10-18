Поспишил сыграет с Монфисом в четвертьфинале турнира в Антверпене

Французский теннисист Гаэль Монфис (6) вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене (Бельгия). Монфис в трёх сетах нанёс поражение своему соотечественнику Жо-Вильфриду Цонге. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Продолжительность матча двух французских теннисистов составила 1 час 58 минут. Монфис, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, исполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Цонга, 75-я ракетка мира, 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк.

В четвертьфинале турнира в Антверпене Монфис сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, который накануне переиграл своего соотечественника Милоша Раонича. Призовой фонд соревнований составляет более € 600 тыс.