Эдмунд отдал лишь два гейма Рамос-Виньоласу и вышел в 1/4 финала в Антверпене

Британский теннисист Кайл Эдмунд (1) уверенно обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа в матче второго круга турнира в Антверпене (Бельгия). Матч завершился со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила лишь 57 минут. 15-я ракетка мира Эдмунд сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас, занимающий 64-е место в рейтинге ATP, 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Отметим, что ранее Эдмунд и Рамос-Виньолас никогда не встречались друг с другом.

В четвертьфинале турнира в Антверпене Эдмунд сыграет с представителем Республики Беларусь Ильёй Ивашко, который ранее нанёс поражение итальянцу Сальваторе Карузо.