Сок: надеюсь войти в следующий сезон с лучшими результатами

Экс восьмая ракетка мира американец Джек Сок прокомментировал свои результаты в завершающемся сезоне.



«Честно говоря, у меня нет никаких конкретных чувств по поводу сезона. Сейчас я просто пытаюсь сыграть как можно больше матчей в последние недели и с хорошим настроением войти в межсезонье. Надеюсь, в следующий год я войду с лучшими результатами», – цитирует Сока World Tennis USA.



В текущем сезоне 26-летний теннисист провёл 29 матчей в одиночном разряде, из которых выиграл лишь восемь. В паре со своим соотечественником Майком Брайаном он стал чемпионом Уимблдона и Открытого чемпионата США. В данный момент Сок располагается на 18-й строчке одиночного рейтинга ATP и на шестой – парного рейтинга.