Циципас нанёс поражение Кольшрайберу и вышел в полуфинал в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас (3) вышел в полуфинал турнира в Стокгольме (Швеция). Циципас в четвертьфинале нанёс поражение немцу Филиппу Кольшрайберу в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Циципас, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и из 5 брейк-пойнтов реализовал 2. Его соперник, 35-я ракетка мира, 4 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и сделал 1 брейк.

В полуфинале турнира в Стокгольме Циципас сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (3). Ранее Фоньини вышел в полуфинал после того, как представитель Южной Кореи Чхун Хён отказался от продолжения борьбы во втором сете.

Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс.