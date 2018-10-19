Д. Медведев обыграл Беранкиса и вышел в полуфинал Кубка Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев (2) в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису. Матч завершился со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Финалист прошлогоднего турнира Беранкис выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Медведев, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, 15 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Беранкис

В полуфинале Кубка Кремля Медведев сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина).

В прошлом году Беранкис в финале турнира уступил боснийцу Дамиру Джумхуру. Призовой фонд мужского турнира составляет более $ 800 тыс.