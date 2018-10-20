Касаткина: сегодня день рождения папы. Думаю, сделала ему неплохой подарок

Победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» россиянка Дарья Касаткина произнесла речь после решающего матча соревнований.



«Ровно 10 лет назад я приезжала на Кубок Кремля и, будучи маленькой девочкой, мечтала выиграть этот турнир. И вот я здесь. Огромное спасибо всем, кто связан с организацией турнира, вы делаете этот турнир особенным.

Моя команда… Уверена, вы все знаете и любите моего тренера Филиппа. Мы работаем с тобой ровно год, и эта победа – мой подарок тебе. Спасибо брату, Александру, маме. Кроме того, сегодня день рождения отца. Думаю, я сделала ему неплохой подарок. Этот турнир был особенным, ведь он последний из тех, что прошёл в «Олимпийском», – передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Напомним, в решающем матче Дарья одержала победу над теннисисткой из Туниса Онс Жабер – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Касаткина обыграла Жабер и стала чемпионкой Кубка Кремля