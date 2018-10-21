Видеообзор победы Гёргес в финале турнира в Люксембурге

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес стала победительницей турнира в Люксембурге. В финале первая ракетка соревнований Гёргес в двух партиях обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Гёргес 7 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Бенчич 4 эйса, 3 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперницы. Гёргес вышла вперёд в личном противостоянии с Бенчич – 2-1. Оба предыдущих матча состоялись в 2015 году.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Для девятой ракетки мира Гёргес титул стал шестым в карьере и вторым в 2018 году после победы в Окленде.

Призовой фонд турнира категории International в Люксембурге составлял $ 215 590.