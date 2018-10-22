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Свитолина: представить более сложную соперницу на старте турнира невозможно

Свитолина: представить более сложную соперницу на старте турнира невозможно
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре над чешкой Петрой Квитовой со счётом 6:3, 6:3.

«Я играла отлично, уверенно действовала на задней линии и оказывала давление на соперницу. Это стало ключом к успеху. На Итоговом чемпионате каждый матч получается сложным. Противостоять Петре было нелегко, так как я уже семь раз ей проигрывала. Представить более сложную соперницу на старте турнира невозможно.

Теперь я постараюсь восстановиться к следующей игре, которая также лёгкой не будет. Мне нужно быть готовой ко всему. Я буду бороться. Это групповой этап, так что до конца ничего не будет понятно. Победа над Петрой придаст мне уверенности, теперь я хочу двигаться дальше", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

23 октября Элина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

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