Мугуруса: нельзя замыкаться только на теннисе, ведь спортивная карьера коротка

Экс первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса считает, что нельзя концентрировать своё внимание исключительно на занятиях спортом.



«Я думаю, очень важно не замыкаться исключительно на теннисе. Спортивная карьера атлетов длится недолго, и в будущем я бы хотела заняться чем-то новым: вот почему я интересуюсь другими областями и расширяю круг общения. У меня есть возможности, которых нет у большинства моих сверстниц, и я стараюсь воспользоваться ими, чтобы получить знания, которые помогут мне начать новую главу после ухода из большого спорта», – заявила Мугуруса в интервью Карли Клосс.

Напомним, Мугуруса является двукратной победительницей турниров «Большого шлема».

Полное интервью 25-летней теннисистки можно прочитать на «Чемпионате».