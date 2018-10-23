Селеш: Серена Уильямс выиграет ещё один или два турнира «Большого шлема»

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Моника Селеш считает, что её 37-летняя соотечественница Серена Уильямс может выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема».



«Думаю, Серена ещё выиграет один или два турнира «Большого шлема» – пока её тело позволяет ей это делать. Будет это 2019 или 2020 год? Посмотрим.



«Я думаю, что она определённо имеет жажду к победе. В 2018 году, будучи настолько близкой к победам на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, она получила новый импульс и новую мотивацию. Как фанатка тенниса и Серены в частности могу с уверенностью сказать, что ближайшие несколько сезонов будут чрезвычайно занимательными», – цитирует Селеш Sporting News.

Напомним, Уильямс-младшая, пропустившая практически весь прошлый сезон из-за беременности, в 2018 году сумела пробиться в финалы Уимблдона и US Open.