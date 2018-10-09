С. Уильямс и Азаренко сыграют на Открытом чемпионате Австралии 2019 года

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили рассказал о составе участниц первого турнира «Большого шлема» 2019 года, который пройдёт в январе в Мельбурне.

«Я счастлив объявить, что Серена Уильямс вернётся на Australian Open в январе. В последний раз мы видели её в Мельбурне, когда она завоевала титул в 2017 году. Конечно, мы не знали, что она играла, уже будучи беременной. Серена любит приезжать в Мельбурн. Это особенное место для неё. Она будет стремиться выиграть трофей, чтобы сравняться с рекордом Маргарет Корт.

Виктория Азаренко, двукратная чемпионка Australian Open, приедет к нам впервые с 2016 года. Она, так же как и Серена, стала мамой. Уверен, что им у нас понравится», — цитирует Тили официальный сайт тура.

Тили также сообщил, что участие в турнире подтвердили Симона Халеп, Анжелика Кербер, Наоми Осака, Каролина Возняцки, Эшли Барти и Дарья Гаврилова.

Возняцки является действующей чемпионкой Australian Open.