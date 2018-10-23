Иснер и Пуи успешно преодолели первый круг турнира в Вене

На старте турнира в Вене (Австрия) представитель США Джон Иснер, посеянный под четвёртым номером, в трёх сетах оказался сильнее британца Кэмерона Норри со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.

33-летний уроженец Гринсборо 16 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Его соперник выполнил 9 эйсов, трижды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

В борьбе за выход в четвертьфинал Иснер сойдётся либо со своим соотечественником Стивом Джонсоном, либо с Гаэлем Монфисом из Франции.

Мужчины. Вена. Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Люка Пуи (Франция) — 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября.