Кинг — о Серене: люди терпеть не могут, когда темнокожие женщины расстраиваются

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг рассказала о своём отношении к ситуации, которая произошла в финале женского Открытого чемпионата США. Японка Наоми Осака победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

Встреча завершилась скандалом. Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

«Я общалась с Сереной, и она призналась, что вела себя неподобающим образом. Она знала это. Но у арбитра оказался низкий эмоциональный IQ, а это очень важный показатель, если хочешь судить матчи. Нужно понимать человеческую натуру и характер. Но здесь Серена подумала, что судья нападает на её представление о честности. Она просто не могла остановиться после этого.

Честно говоря, я не всё расслышала. Но обе стороны были не правы. Были много исследований о темнокожих женщинах и их гневе. Люди терпеть не могут, когда темнокожие женщины расстраиваются. А именно это и произошло. Серена всё время требовала извинений. Рамосу нужно было сказать, что он не посягает на её честность. Это не извинение, но зато объясняет его позицию. Ему нужно было прояснить ситуацию, подчеркнув, что он не нападает на Серену. Я умоляла, чтобы он сказал это", — цитирует Кинг The Straits Times.