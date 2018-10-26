Тим: уверен, матч с Нисикори получится очень весёлым

Австрийский теннисист Доминик Тим (1) прокомментировал свой предстоящий четвертьфинальный матч на турнире в Вене (Австрия). Его соперником станет пятый номер посева из Японии Кей Нисикори.

В случае победы над Тимом Нисикори сместит американца Джона Иснера с девятой строчки в чемпионкой гонке ATP и получит шанс стать первым запасным на Итоговом турнире.



«Да, для Кея завтрашний матч будет очень важным. Тем не менее я выступаю перед домашними трибунами и тоже хочу выиграть. Каждый теннисист, находящийся на корте, думает только о победе в матче.

У нас с Нисикори были очень хорошие игры в прошлом, и я уверен, что и завтра на корте будет очень весело», – цитирует Тима официальный сайт ATP.

Ранее теннисисты встречались друг с другом трижды и лишь один раз победить сумел Доминик Тим.