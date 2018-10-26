Мугуруса снялась для обложки журнала Women's Health

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса сообщила, что приняла участие в фотосессии для ноябрьского выпуска журнала Women's Health.

Фото доступно в «твиттере» Гарбинье Мугурусы.

В 2018 году 25-летняя уроженка Каракаса, являющаяся двукратной победительницей соревнований «Большого шлема», выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Монтеррее.

Гарбинье, занимающая 17-ю строчку в рейтинге WTA, на следующей неделе сыграет на турнире «Элит Трофи» в Чжухае. В состав участниц этих соревнований также вошли американка Мэдисон Кис, немка Юлия Гёргес, россиянка Дарья Касаткина, представительница Латвии Анастасия Севастова, бельгийка Элисе Мертенс, эстонка Анетт Контавейт, француженка Каролин Гарсия, китаянки Ван Цян и Чжан Шуай, австралийка Эшли Барти, а также Арина Соболенко из Беларуси.