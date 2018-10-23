Касаткина и Соболенко вошли в состав участниц турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Организаторы турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) опубликовали полный состав участниц соревнований, которые пройдут с 30 октября по 4 ноября 2018 года.

Участие в турнире примут испанка Гарбинье Мугуруса, американка Мэдисон Кис, немка Юлия Гёргес, россиянка Дарья Касаткина, представительница Латвии Анастасия Севастова, бельгийка Элисе Мертенс, эстонка Анетт Контавейт, француженка Каролин Гарсия, китаянки Ван Цян и Чжан Шуай, австралийка Эшли Барти, а также Арина Соболенко из Беларуси.

«Мы очень рады предстоящему турниру „Элит Трофи“, который в четвёртый раз пройдёт в Чжухае. Участие в соревнованиях примут многие топ-игроки WTA-тура. Здесь будут представлены как топ-теннисистки, так и восходящие звёзды», — сказал исполнительный директор WTA Стив Саймон.

«Мы невероятно довольны составом участниц турнира. Впервые за четыре года в Чжухае сыграют сразу две представительницы Китая. Это свидетельствует о быстром развитии тенниса в Китае. Участницы турнира входят в число сильнейших в мире, и в Чжухае они будут готовы сыграть на самом высоком уровне. Теннис мирового класса гарантирован», — заверил директор турнира Хосе Мигель Гарсия.

Гёргес является действующей победительницей турнира «Элит Трофи». В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.